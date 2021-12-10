Брэд Питт надеется помириться с Анджелиной Джоли ради детей

Лос-Анджелес, 10 декабря. Голливудский актер Брэд Питт устал ругаться и судиться с бывшей женой и матерью его детей Анджелиной Джоли. Он намерен найти с ней общий язык ради наследников.

После развода знаменитой пары ходили разные слухи об их отношениях с другими звездами, но вот между ними так мира и не настало. Джоли воспитывает шестерых детей — трое приемных и трое от Питта, при этом родители до сих пор не нашли общий язык. Сейчас актер готов на примирение.

«Он пытается скрыть все это от прессы, так как постоянное обсуждение его персоны надоело ему. Питт настроен очень серьезно», — рассказал источник изданию Us Weekly.

Также 57-летний Питт надеется встретить женщину, с которой он проживет остаток своих дней в любви и понимании. Поклонники все еще ждут воссоединения одной из самых красивых пар Голливуда.

Еще весной Анджелина Джоли признавалась, что так и не завела любовника после развода. Актриса считает, что у нее слишком длинный список из слова нет.