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Новая мера поможет защитить деньги россиян при затягивании строительства жилья

Экономика
Новая мера поможет защитить деньги россиян при затягивании строительства жилья
pixabay.com

Москва, 10 декабря. Действие эскроу-счетов смогут продлевать автоматически в случае переноса сроков сдачи новостроек. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение парламента, сообщает «Парламентская газета».

С 2019 года средства дольщиков хранятся на эскроу-счетах. Застройщик не может привлекать эти деньги к строительству, они будут доступны ему только после введения объекта в эксплуатацию. А вот дольщики могут забрать свои деньги в случае, если строительство заканчивается несвоевременно.

«Так как дом, пусть и не в срок, но уже построен, то его квадратные метры становятся дороже. И такой дом застройщик может предлагать новым покупателям по новой, более высокой цене», — объяснил председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты и сенаторы намерены разрешить открывать эскроу-счета на срок менее, чем ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет. Если строительство не будет завершено вовремя, продление счетов произойдет автоматически. При этом пожелания дольщиков будет учитываться.

В Минстрое России рассказали, что наиболее проблемные объекты долевого строительства находятся в Новосибирске, Ленинградской области и Краснодарском крае. Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев уточнил, что в стране насчитывается 158 тысяч обманутых дольщиков.

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дольщики строительство эскроу-счета
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