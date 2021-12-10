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Жертва артобстрела в Донбассе Анна Тув дала развернутое интервью главе ФБР Мире Тэрада

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 20:51
Общество
Жертва артобстрела в Донбассе Анна Тув дала развернутое интервью главе ФБР Мире Тэрада
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Горловка, 10 декабря. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада взяла интервью у уроженки Украины Анны Тув, которая стала жертвой боевых действий в Донбассе.

Женщина в 2014 году пережила артиллерийский налет в Горловке. Несколько снарядов попали в дом Анны, убив ее супруга и дочь. Тув только чудом смогла выбраться из-под обломков и спасти новорожденную девочку и сына, которые получили тяжелые травмы.

Сейчас Анна Тув занимается общественной деятельностью. Благодаря ее работе удалось привлечь внимание мирового сообщества к боевым действиям в Донбассе. В интервью Мире Тэрада она рассказала о военных преступлениях украинских военных, раскрыла ранее неизвестные подробности трагедии. С полным интервью можно ознакомиться на сайте Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее правозащитник Пол Райт рассказал Мире Тэрада об ужасах американских тюрем. Он перечислил несколько пугающих историй об исправительных учреждениях США.

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донбасс фбр Тэрада тув
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