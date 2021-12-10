Горловка, 10 декабря. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада взяла интервью у уроженки Украины Анны Тув, которая стала жертвой боевых действий в Донбассе.

Женщина в 2014 году пережила артиллерийский налет в Горловке. Несколько снарядов попали в дом Анны, убив ее супруга и дочь. Тув только чудом смогла выбраться из-под обломков и спасти новорожденную девочку и сына, которые получили тяжелые травмы.

Сейчас Анна Тув занимается общественной деятельностью. Благодаря ее работе удалось привлечь внимание мирового сообщества к боевым действиям в Донбассе. В интервью Мире Тэрада она рассказала о военных преступлениях украинских военных, раскрыла ранее неизвестные подробности трагедии. С полным интервью можно ознакомиться на сайте Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее правозащитник Пол Райт рассказал Мире Тэрада об ужасах американских тюрем. Он перечислил несколько пугающих историй об исправительных учреждениях США.