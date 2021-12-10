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Прибывшему в Нижний Новгород на поезде Деду Морозу подарили книгу об истории города

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 20:50
Общество
Прибывшему в Нижний Новгород на поезде Деду Морозу подарили книгу об истории города
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Нижний Новгород, 10 декабря. Поезд Деда Мороза, выехавший в начале декабря из Великого Устюга, прибыл в Нижний Новгород, который в этом году носит звание новогодней столицы России.

Состав прибыл днем на Московский вокзал. Главного волшебника зимы встречали дети и их родители. В Нижний Новгород Дед Мороз прибыл в сопровождении Снегурочки, гнома и снеговиков-затейников. Юные жители города рассказали символу Нового года об истории Нижнего Новгорода.

«Мои друзья — железнодорожники — снарядили мне поезд, чтобы я в каждый город успел и сказкой своей поделился. Очень рад я вас всех видеть», — отметил, в свою очередь, Дед Мороз.

После этого глава департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева подарила Деду Морозу книгу об истории этого города. Она также предложила ввести традицию — вручать символу Нового года подарки по прибытию в каждый город его путешествия, сообщает ТАСС.

Путешествие на автомобиле для семьи из четырех человек из Москвы в Великий Устюг к Деду Морозу на пять дней обойдется более чем в 50 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто» и компании «Эвотор».

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