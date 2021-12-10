Долина назвала песню, за которую ей было стыдно

Москва, 10 декабря. Королева джаза Лариса Долина в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» призналась, что ради популярности ей приходилось исполнять откровенно плохие композиции.

Народная артистка и уважаемый педагог МГИКа не всегда отказывалась от репертуара, который был ей не по душе. Еще в юности Долину приучили любить каждую песню, но были и исключения.

«Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен. Есть ли те, за которые стыдно? Не то, чтобы стыдно, просто они не мои», —поделилась звезда.

По словам Долиной, самой неудачной композицией она считает песню «Вы хотели мне что-то сказать». Оказалось, что для ротации на Всесоюзном радио ей пришлось поработать с композитором Евгением Птичкиным. Песня была настолько простой — мало кто из поклонников исполнительницы помнит ее до сих пор.

Сейчас Долина старается петь только яркие композиции и записывать неожиданные дуэты. Ранее она заявила о желании спеть с рэпером Данилом Прытковым, более известным под псевдонимом Niletto.