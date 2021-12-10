Житель Вашингтона расстрелял грабителей в своем доме

Спануэй, 10 декабря. Житель города Спануэй 31-летний Джерахме Смит убил одного из грабителей, которые проникли в его дом. Второй злоумышленник успел сбежать, передает телеканал FOX 32 News.

A man in Spanaway, Washington shot and killed one of two men he said were trying to break into his home early Thursday. https://t.co/swhzmdgdUx — FOX 32 News (@fox32news) December 10, 2021

По данным СМИ, грабители попытались проникнуть в дом через заднюю дверь, в это время в доме находился Смит с сестрой. Мужчина взял оружие и несколько раз выстрелил в злоумышленников, в результате чего один из них погиб на месте, а второму удалось сбежать. Смит также рассказал, что, когда услышал звук взлома, попытался не паниковать, чтобы принять «правильное решение».

«Первое, что я сделал, это несколько вдохов про себя. Таким образом я знал, что был достаточно спокоен, чтобы принять правильное решение. У меня есть право носить с собой оружие, и у меня есть право защищать себя и свою собственность. Это не значит, что нужно искать его, это значит просто быть готовым», — сказал он журналистам.

Смит также поделился, что снимал дом со своей женой и детьми в течение последних трех лет, и это первый подобный случай. Следователи не обнародовали никакой дополнительной информации о подозреваемых, но сообщили, что погибшему грабителю было 24 года.