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Житель Вашингтона расстрелял грабителей в своем доме

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 20:53
Весь мир
Житель Вашингтона расстрелял грабителей в своем доме
pixabay.com  / 

Спануэй, 10 декабря. Житель города Спануэй 31-летний Джерахме Смит убил одного из грабителей, которые проникли в его дом. Второй злоумышленник успел сбежать, передает телеканал FOX 32 News.

По данным СМИ, грабители попытались проникнуть в дом через заднюю дверь, в это время в доме находился Смит с сестрой. Мужчина взял оружие и несколько раз выстрелил в злоумышленников, в результате чего один из них погиб на месте, а второму удалось сбежать. Смит также рассказал, что, когда услышал звук взлома, попытался не паниковать, чтобы принять «правильное решение».

«Первое, что я сделал, это несколько вдохов про себя. Таким образом я знал, что был достаточно спокоен, чтобы принять правильное решение. У меня есть право носить с собой оружие, и у меня есть право защищать себя и свою собственность. Это не значит, что нужно искать его, это значит просто быть готовым», — сказал он журналистам.

Смит также поделился, что снимал дом со своей женой и детьми в течение последних трех лет, и это первый подобный случай. Следователи не обнародовали никакой дополнительной информации о подозреваемых, но сообщили, что погибшему грабителю было 24 года.

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Все новости / Весь мир / Житель Вашингтона расстрелял грабителей в своем доме
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