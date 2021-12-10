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Не успевшую улететь в теплые края утку выхаживают в зооцентре Комсомольска-на-Амуре

Общество
Не успевшую улететь в теплые края утку выхаживают в зооцентре Комсомольска-на-Амуре
pixabay.com

Комсомольск-на-Амуре, 10 декабря. Отдыхающие на озере Амуте спасли горбоносого турпана, который не успел улететь в теплые края и жил на замерзавшем водоеме. Птицу семейства утиных приютили сотрудники зооцентра «Питон», сообщают местные СМИ.

По словам специалистов, утка заблудилась и не смогла улететь, так как была отощавшей. У нее атрофировались мышцы на лапах и летные.

«Пока она находится на карантине в ветеринарном кабинете. Установили ей там небольшой бассейн, чтобы утка могла плавать. Весной, если она наберет нужный вес и придет в форму, планируем отпустить ее на волю», — рассказала директор «Питона».

Также работники зооцентра отмечают, что птица хорошо питается, поэтому сможет вернуться в дикую природу с наступлением весны. До этого момента горбоносый турпан останется в помещении благотворительной организации.

В Нижегородской области туристы спасли жизнь тонкоклювой кайры, которая запуталась в рыбацкой сети, сообщает ФАН.

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