Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО

Москва, 10 декабря. Политолог Владимир Корнилов высказал свою версию того, каким образом США могут гарантировать России отсутствие Украины в составе НАТО в ближайшее десятилетие.

Практически сразу после переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным американский президент Джо Байден объявил о встрече представителей ведущих стран Североатлантического альянса. Официальной темой для обсуждения должна стать обеспокоенность России действиями НАТО и его расширением на восток.

Как считает Корнилов, эта встреча в действительности может быть лишь формальностью. Он предполагает, что таким образом Белый дом рассчитывает переложить ответственность за все действия на своих главных «союзников» в Европе: Польшу и Прибалтику.

«Конечно, вот эта идея встречи с союзниками по НАТО — ее все трактуют по-разному. Я думаю, что это попытка США переложить с себя ответственность на вот этих лимитрофов — Прибалтику и Польшу. США всегда могут сказать, что не получается уговорить Польшу и Прибалтику, не получается принять такое коллективное решение», — заявил политолог в эфире программы «60 минут».

Как отмечает эксперт, для того, чтобы обеспечить невступление Украины в НАТО, США не нужна поддержкам других стран. Решения такого рода в Североатлантическом альянсе принимаются исключительно единогласно, а потому достаточно всего одного противника того или иного предложения для отказа.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы прекрасно понимаем, что именно из-за того, что в НАТО должен быть консенсус, России достаточно гарантий от "главного держателя акций", то есть от Соединенных Штатов Америки. Подписываем двустороннее соглашение, в котором США гарантируют всегда голосовать против расширения НАТО — и вот, собственно, решение вопроса. Хотя понятно, что принять такое решение Байдену сейчас довольно сложно», — считает Корнилов.

Политолог уверен, что Россия в любом случае захочет получить от США письменные гарантии по Украине, пусть и подписанные кулуарно. Эксперт напомнил, что ранее Запад не раз отказывался от своих обещаний, в том числе и в сфере расширения НАТО, поэтому теперь Москва вряд ли просто поверит Вашингтону на слово.

«Гарантии письменные нам все равно нужны. Потому что мы помним, как на протяжении последних лет они, посмеиваясь, говорили нам, что не давали никаких письменных гарантий о не расширении НАТО. Да, обещали устно, а вот письменных документов не было. Вот нам теперь нужен письменный документ, раз верить вашему слову все равно нельзя», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.

Политолог Руслан Бортник ранее заявил, что Украина фактически уже состоит в НАТО, однако в результате это играет против нее. По словам эксперта, Киев получает только формальную помощь от Североатлантического альянса, при этом никаких реальных обязательств перед Украиной у НАТО нет.