Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 22:12
22:00
Общество
Гололед и сосульки: жители Выборгского района Петербурга возмущены безразличием коммунальщиков
21:47
Общество
Штамм «Омикрон» мог появиться из-за мутаций у пациентов с хроническими болезнями
21:45
Весь мир
Шугалей в интервью рассказал о выборах в Ливии, «черном ящике» Мали и исследованиях в Африке
21:41
Происшествия
Многокилометровая пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге
21:39
Происшествия
СК завершил предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак в Сочи
21:35
Политика
Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу
21:28
Весь мир
Турецкий Центробанк вновь продает доллары из-за обвала курса лиры
21:19
Весь мир
Как прошел тур наследного принца Саудовской Аравии по странам Персидского залива
21:17
Армия
Силы самообороны Эстонии получили 300 шведских гранатометов Carl Gustaf M4
21:16
Армия
Командующий ЮВО Дворников указал на опасность укрепления сил НАТО у российских границ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО

Политика
Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Политолог Владимир Корнилов высказал свою версию того, каким образом США могут гарантировать России отсутствие Украины в составе НАТО в ближайшее десятилетие.

Практически сразу после переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным американский президент Джо Байден объявил о встрече представителей ведущих стран Североатлантического альянса. Официальной темой для обсуждения должна стать обеспокоенность России действиями НАТО и его расширением на восток.

Как считает Корнилов, эта встреча в действительности может быть лишь формальностью. Он предполагает, что таким образом Белый дом рассчитывает переложить ответственность за все действия на своих главных «союзников» в Европе: Польшу и Прибалтику.

«Конечно, вот эта идея встречи с союзниками по НАТО — ее все трактуют по-разному. Я думаю, что это попытка США переложить с себя ответственность на вот этих лимитрофов — Прибалтику и Польшу. США всегда могут сказать, что не получается уговорить Польшу и Прибалтику, не получается принять такое коллективное решение», — заявил политолог в эфире программы «60 минут».

Как отмечает эксперт, для того, чтобы обеспечить невступление Украины в НАТО, США не нужна поддержкам других стран. Решения такого рода в Североатлантическом альянсе принимаются исключительно единогласно, а потому достаточно всего одного противника того или иного предложения для отказа.

Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы прекрасно понимаем, что именно из-за того, что в НАТО должен быть консенсус, России достаточно гарантий от "главного держателя акций", то есть от Соединенных Штатов Америки. Подписываем двустороннее соглашение, в котором США гарантируют всегда голосовать против расширения НАТО — и вот, собственно, решение вопроса. Хотя понятно, что принять такое решение Байдену сейчас довольно сложно», — считает Корнилов.

Политолог уверен, что Россия в любом случае захочет получить от США письменные гарантии по Украине, пусть и подписанные кулуарно. Эксперт напомнил, что ранее Запад не раз отказывался от своих обещаний, в том числе и в сфере расширения НАТО, поэтому теперь Москва вряд ли просто поверит Вашингтону на слово.

«Гарантии письменные нам все равно нужны. Потому что мы помним, как на протяжении последних лет они, посмеиваясь, говорили нам, что не давали никаких письменных гарантий о не расширении НАТО. Да, обещали устно, а вот письменных документов не было. Вот нам теперь нужен письменный документ, раз верить вашему слову все равно нельзя», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.

Политолог Руслан Бортник ранее заявил, что Украина фактически уже состоит в НАТО, однако в результате это играет против нее. По словам эксперта, Киев получает только формальную помощь от Североатлантического альянса, при этом никаких реальных обязательств перед Украиной у НАТО нет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО
украина россия сша нато
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать