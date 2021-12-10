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Минюст РФ направило новому Общественному совету письмо с перечнем компетенций

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 20:45
Общество
Минюст РФ направило новому Общественному совету письмо с перечнем компетенций
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 10 декабря. Министерство юстиции РФ сформировало новый Общественный совет для обеспечения гражданского контроля за его деятельностью. Перечень задач социального института был установлен ведомственным письмом.

Общественный совет при Минюсте является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его решения носят рекомендательный характер.

Целью Общественного совета является оказание содействия в осуществлении контроля за деятельностью министерства, включая обсуждение проектов общественно значимых законодательных инициатив. Совет призван совершенствовать процесс взаимодействия ведомства с гражданским обществом, выдвигать и обсуждать общественно значимые инициативы, а также подготавливать заключения на проекты нормативных правовых актов в случаях, предусматривающих предварительное обсуждение.

Общественный совет в праве участвовать в рассмотрении ежегодных планов деятельности Минюста и участвовать в подготовке публичного отчета об их исполнении. Орган также участвует в проведении слушаний по приоритетным направлениям министерства и взаимодействует со СМИ. Кроме того, совет может организовывать и проводить экспертизы проектов правовых актов и решений министерства.

Член независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ Дмитрий Петраков ранее в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» рассказал о причинах проблем с доступной средой для инвалидов в Санкт-Петербурге. Он отметил, что главная проблема — это недостаточная компетенция всех участников процесса формирования безбарьерного доступа для лиц с ограниченными возможностями.

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