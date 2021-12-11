Очень хотелось пельменей: Шугалей рассказал о ливийской тюрьме и жизни после возвращения на родину

Сегодня, 11 декабря, ровно год, как российский ученый-социолог, политконсультант, юрист, ныне президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вернулся домой в родной Петербург, к семье, из ливийской тюрьмы. В разговоре с ФАН бывший пленник «Митиги» (негосударственная тюрьма, принадлежащая исламистской группировке RADA) рассказал, как его изменило заключение и о чем он мечтал, пока находился в лапах террористов.

В мае 2019 года во время гражданской войны в Ливии Шугалей со своим коллегой переводчиком Самером Суэйфаном под подозрением во вмешательстве в парламентские и президентские выборы Ливии были арестованы. Тюрьма, где их удерживали, получила широкую известность за счет пыток и издевательств. Некоторые из них социолог испытал на себе лично. Однако, как он сам признался, у него никогда не было сомнения, что он вернется на родину.

В тюрьме у заключенного была возможность взять листок бумаги, и даже не один, особо подчеркнул Шугалей. Карандашом он написал три страницы того, что сделает, кому позвонит, с кем встретится, куда поедет и что увидит, когда выйдет из тюрьмы.

«Не знаю, что именно помогло справиться с этим. Но у меня не было минут отчаяния. Я понимал, что такие места, как “Митига”, и такое отношение к людям в принципе не могут долго существовать. Ситуация должна как-то меняться. В такой ситуации человек не может находиться постоянно. Хотя я понимал, что это может быть и пять лет, и не ожидал, что выйду через год и восемь месяцев», — говорит Шугалей.

Федеральное агентство новостей /

Освободили ученого 10 декабря 2020 года. Однако в родной Петербург он прибыл только на следующее утро.

«Сутки был в дороге, конечно, очень разбитый. До этого еще не спал двое суток. Было единственное желание — закрыть глаза и уснуть, но, когда я закрывал глаза, уснуть не мог», — вспоминает Максим Шугалей.

В Санкт-Петербурге ученого встречала семья. Супруга Наталья вместе с сыном прибыли в аэропорт к семи утра. Хоть и прошел год, но Шугалей до сих пор помнит первую фразу жены в момент долгожданной встречи.

«Много эмоций было. Не знаю, как мне их сейчас описать. Наверное, время что-то стирает. Но фразу, которую она мне сказала, я запомнил: “Теперь все будет хорошо”», — рассказывает социолог.

фото из личного архива Натальи Шугалей /

По возвращении домой первым делом Шугалей взялся за телефон, позвонил почти всем родственникам и друзьям. Его не было дома почти два года, и вот он вернулся в страну, где многое для него изменилось навсегда.

«Я узнал, как много всего произошло в мое отсутствие. Для меня было шоком, что меня избрали депутатом, я был поражен, что было снято два художественных фильма. Для меня, конечно, было открытием то, как за меня боролись. И фраза “Своих не бросаем” — для меня это не простой звук», — поделился собеседник ФАН.

Дни, проведенные в ливийской тюрьме, поменяли привычки ученого, однако не отразились на его чувстве юмора. Как рассказал сам Шугалей, теперь он старается обходить стороной макароны.

«Сейчас я стараюсь не есть макароны, потому что в тюрьме ел их на протяжении года и восьми месяцев. Очень хотелось картошки, которая там отсутствует. Очень хотел пельменей со сметаной», — улыбаясь, рассказывает глава ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пристрастия в еде отнюдь не единственные изменения, которые произошли с ученым. У него исчезло чувство страха.

«Страх. Меня перестало что-то беспокоить. Я перестал бояться. Я боюсь за своих близких, за своих родственников», — говорит Шугалей.

После проведенных месяцев в заключении изменились у ученого и взгляды на жизнь. Теперь он понимает, что жить нужно сейчас, потому что завтра может не наступить. Так он считал по приезде — так он считает до сих пор.

«Мы очень многое откладываем на потом. Сейчас я возвращаюсь к тому, как было раньше, и так должно быть. Не должно быть этого синдрома, когда люди уже не могут без войны и едут туда. Нет, я возвращаюсь, я нормальный человек. У меня появилось чувство ответственности перед людьми и страной. И если раньше человек попадал в беду, я мог допустить, что ему может помочь кто-то другой. Теперь я понимаю, что это должен сделать я. Мне нравится это чувство, я считаю его правильным», — заключил президент ФЗНЦ Максим Шугалей.

Ранее в рамках большого интервью военному журналисту Евгению Поддубному, полной версией которого телеканал «Россия-24» поделился с редакцией Федерального агентства новостей, Максим Шугалей рассказал о работе в Африке после возвращения из Триполи, а также о ситуации в странах, где проводил исследования, результаты которых ломают принятые представления о международной политике на континенте.