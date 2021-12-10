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Как прошел тур наследного принца Саудовской Аравии по странам Персидского залива

Весь мир
Как прошел тур наследного принца Саудовской Аравии по странам Персидского залива
Федеральное агентство новостей  / 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман завершает свое турне по странам Персидского залива визитом в Бахрейн. До этого он уже успел побывать в Омане, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте.

Как сообщает саудовское агентство печати, незадолго до поездки кронпринца в Манаму бахрейнскому эмиру Хамаду II было направлено письмо о двусторонних отношениях государств Персидского залива и путях их укрепления. Глава МИД королевства Фейсал бин Фархан передал его своему коллеге Абделю Латифу бин Рашиду аз-Заяни в рамках последней встречи.

Тем самым Эр-Рияд решил заблаговременно сформировать общее направление дипломатической повестки и дал союзникам время на подготовку к переговорам.

Надежные соседи

Островное Королевство Бахрейн и Саудовскую Аравию разделяет лишь мост короля Фахда — комплекс плотин и переправ, преодолеть который можно менее чем за час. Он фактически является единственным сухопутным путем на подведомственную Манаме территорию. Это сказывается и на отношениях двух государств: Эр-Рияд является главным союзником и деловым партнером небольшой страны.

Только в октябре саудовцы импортировали бахрейнскую продукцию на сумму около 140 млн долларов. Уступают им только ОАЭ и США, закупившие на 98 млн и 87 млн соответственно.

При этом Саудовская Аравия и Бахрейн традиционно координируют свои действия в структуре Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в соответствии с общим видением и стратегическими целями блока, чтобы добиться интеграции между странами-членами в различных областях. Аналогичный дух партнерства определяет их роль в Лиге арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных органах.

Впрочем, ввиду разницы в размере территорий и экономик, как и в международном влиянии, можно сказать, что во всех этих случаях Манама, вероятнее всего, подстраивается под интересы и решения Эр-Рияда.

Тем не менее от нового визита Мухаммада бин Салмана в страну бахрейнцы, безусловно, ждут новых и весьма выгодных экономических договоров. По крайней мере они сопутствовали всем предыдущим остановкам в туре наследного принца по государствам Персидского залива.

Оман

Выигрыш султаната по итогам встречи с наследником саудовского престола составит свыше 10 млрд долларов (некоторые источники предполагают, что сумма дойдет до 30 млрд). Их обеспечит ряд масштабных контрактов, заключенных в соответствии с условиями 13 новых меморандумов о взаимопонимании.

Кроме того, визиту высокопоставленного политика сопутствовало открытие 725-километровой трансграничной автомагистрали, которая сократит время проезда между государствами примерно на 16 часов и даст возможность создать в регионе новые экономические зоны.

Дорога между странами
Global Look Press / Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах Мухаммад бин Салман лично посетил павильон своей страны на Expo 2020 Dubai.

Хоть Эр-Рияд и Абу-Даби ведут друг с другом борьбу за статус регионального лидера и делового центра, это не мешает им развивать взаимовыгодные контракты. Так что во время общения наследного принца с эмиратскими лидерами и должностными лицам состоялся конструктивный диалог, направленный на продвижение многочисленных двусторонних проектов и сверку своих позиций по ключевым политическим вопросам.

Катар

Для Дохи приезд фактического лидера Саудовской Аравии был знаменателен прежде всего тем, что он стал первым с момента масштабного дипломатического кризиса, чреватого блокады Катара другими странами Персидского залива. Конфликт, начавшийся в 2017 году, был урегулирован лишь в начале 2020-го, однако официальные представители королевства еще не посещали государство.

Теперь можно точно сказать, что бойкот Дохи прекращен, что безусловно приведет к улучшению ее позиций и возможности получить определенные преимущества от возрождения регионального сотрудничества. Соответствующие перспективы были подняты на обсуждение на прошедшем в катарской столице заседании Совместного координационного совета.

Принц в Катаре
twitter.com / @TamimBinHamad

Кувейт

Посещению наследным принцем Эль-Кувейта, как и в предыдущих случаях, сопутствовали переговоры, посвященные расширению двустороннего сотрудничества и согласованию запущенных ранее партнерских инициатив.

Все визиты, реализованные в рамках турне Мухаммада бин Салмана по странам Персидского залива, были проведены в преддверии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. На предстоящем мероприятии всем участникам блока будет необходимо сформировать новую стратегию сразу по нескольким важным вопросам.

Наиболее значимыми из них являются темы возрождения ядерной сделки с Ираном (представители Тегерана и Вашингтона ведут непрямые переговоры об этом) и дальнейшей политики в отношении Бейрута после скандала, спровоцированного словами ливанского министра информации о ситуации в Йемене. Под давлением чиновник ушел в отставку, так что теперь страны ССАГПЗ должны решить, продолжать ли давление или же помочь переживающему глобальный кризис государству.

Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
Федеральное агентство новостей / Hasan Bratic / Global Look Press; Emmanuel Macron / via Globallookpress.com; Charles / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0; Dan / flickr.com / CC BY-SA 2.0

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саудовская аравия персидский залив мухаммад бин салман
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