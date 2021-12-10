Экс-тренер «Локомотива» Семин жестко раскритиковал Николича и Гисдоля

Москва, 10 декабря. Бывший тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал работу Марко Николича и Маркуса Гисдоля.

Юрий Семин 10 декабря опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост, в котором выразил недовольство работой бывшего наставника «железнодорожников» Марко Николича и сменившего его на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

«После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской Премьер-Лиги», — написал заслуженный тренер РСФСР.

Prt Scr instagram.com / @seminup

Накануне «Локомотив» уступил французскому «Марселю» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. «Железнодорожники», набравшие два очка, заняли последнее место в турнирной таблице группы E. Стоит отметить, что «Локомотив» не побеждает в матчах еврокубковых турниров с сентября 2019 года.

Ранее футболист «Динамо» Арсен Захарян был признан лучшим молодым игроком года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Полузащитник набрал 445 баллов и опередил Гамида Агаларова.