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Актриса Мишель Пфайфер впервые за долгое время появилась на публике

Общество
Актриса Мишель Пфайфер впервые за долгое время появилась на публике
Кадр из фильма «Бэтмен возвращается»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Известная американская актриса и продюсер Мишель Пфайфер впервые за долгое время вышла в свет. Она присутствовала на гала-концерте The Hollywood Reporter 2021 Power 100 Women in Entertainment, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Артистка на собственном примере доказывает, что прекрасно выглядеть можно в любом возрасте. Знаменитость оставила идею вернуть былую красоту и сосредоточилась на «медленном» и элегантном старении.

«Хотела бы я выглядеть на 30? Но этого никогда не случится, потому я не воспринимаю старость как что-то страшное и это огромное облегчение. Сейчас меня волнует то, как не выглядеть восковой фигурой», — признавалась Пфайфер в одном из интервью.

Актриса Мишель Пфайфер впервые за долгое время появилась на публике
Prt Scr youtube.com / The Hollywood Reporter

Звезда фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Малавита», «Звездная пыль» пользуется исключительно органической косметикой. Она не злоупотребляет макияжем и занимается спортом. «Волшебной таблетки» не бывает, уверена Пфайфер. В свои 63 года она прилагает много усилий, чтобы выглядеть свежей и ухоженной.

Ранее певица Ирина Понаровская появилась в студии программы «Вечерний Ургант». Стилисты сделали звезде эстрады короткую стрижку, которую уложили набок. Такой образ омолодил исполнительницу.

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