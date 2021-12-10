Ливия запустила процедуры по возвращению в страну египетских рабочих

Каир, 10 декабря. Посольство Ливии в египетской столице объявило об открытии регистрации для местных компаний, имеющих лицензию министерства трудовых ресурсов, в рамках подготовки к набору и отправке в соседнюю страну рабочих всех специальностей.

В заявлении представительства говорится, что начало процедур связано со стремлением североафриканского государства легализовать и регулировать заключение договоров с гражданами АРЕ, а также улучшить предоставление консульских услуг. На сайте посольства в Facebook размещена необходимая информация о графике и условиях подачи документов.

По словам экс-главы отдела по трудоустройству за рубежом при Каирской торговой палате Хамди Имама, данное объявление сделано вскоре после подписания протокола о сотрудничестве, касающегося обмена рабочей силой и заключенного между соответствующими ведомствами двух соседних государств.

«Наши компании ждут начала трудоустройства национальных специалистов в братской Ливии для участия в ее реконструкции. Настоящее объявление положило начало организации поездок рабочих через кадровые организации по набору персонала, лицензированные исключительно Правительством Египта и находящиеся под непосредственным надзором и контролем министерства трудовых ресурсов», — отметил Имам.

Он добавил, что ливийский кадровый рынок обещает большие перспективы для специалистов во всех областях. Согласно его ожиданиям, до 2 млн рабочих задействуют в течение трех лет после запуска проектов по восстановлению экономики и инфраструктуры Ливии.

В сентябре министр труда в триполитанском Правительстве национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид посетил Каир в составе официальной делегации. В ходе визита стороны заключили ряд контрактов на общую сумму 4,24 млрд долларов. Глава ведомства выразил ожидание, что для реализации всех инициатив потребуется миллион египетских рабочих.