Звезды шоу-бизнеса прибыли на церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Лучших артистов по версии «Русского радио» награждают в Кремлевском дворце. Среди лауреатов премии — Басков и Меладзе, Zivert и Максим, Билан, Лепс, Баста и другие звезды шоу-бизнеса.

Ведущими премии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян. На награду претендуют артисты, чьи песни продержались в хит-параде «Русского радио» более 20 недель.

Режиссер церемонии Алексей Голубев ранее пообещал, что зрителей ждет «захватывающее шоу, которое объединит на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра». Сами исполнители считают премию «Оскаром» для музыкантов.