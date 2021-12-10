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Минстрой предложил штрафовать нелегальных арендодателей

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 20:28
Экономика
Минстрой предложил штрафовать нелегальных арендодателей
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 декабря. Договоры аренды жилых и нежилых помещений, а также машиномест планируют занести в единую систему учета. Соответствующий законопроект разработал Минстрой, сообщает «Российская газета».

В ведомстве планируют создать понятные, а главное прозрачные условия для заключения договоров аренды. В Минстрое намерены защитить граждан от спекуляций на рынке цен на аренду недвижимости. Сейчас документ проходит согласование с федеральными органами власти и заинтересованными участниками. Позже его представят для общественного обсуждения.

«Планируем, что к весенней сессии урегулируем все вопросы и внесем законопроект в Госдуму», — уточнили в Минстрое.

Единую систему учета планируют создать в форме государственной информационной системы на деньги частного инвестора. Предполагается, что владельцев недвижимости обяжут размещать информацию о заключении договоров. Через электронную систему также будут вестись все расчеты. Для тех арендодателей, которые откажутся размещать сведения о сдаче недвижимости предусмотрены штрафы от 500 до 2500 рублей для физлиц, от 5-10 тысяч рублей для юрлиц.

По подсчетам аналитиков, сдавать в наем жилую недвижимость выгоднее, чем держать деньги на депозите в банке. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН и Банка России. По их информации, доходность от предоставления жилья в аренду в крупных городах России снизилась до 5,6%, однако средняя ставка по вкладу сроком от года составляет 5,46% годовых, что на 0,14 процентного пункта выше.

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