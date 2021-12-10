Певец Сосо Павлиашвили рассказал о самом ужасном периоде своей жизни

, 10 декабря. Певец и композитор Сосо Павлиашвили несколько лет назад попал в ужасную аварию. Артист остался жив, но страдал от последствий страшного ДТП целых семь лет, пока у него не родилась дочь.

Павлиашвили в интервью Станиславу Ярушину рассказал об одном из самых ужасных периодов в своей жизни. После пережитой аварии у него началась эпилепсия. Певец вполне серьезно считал, что он умирает. Справиться с проблемами ему помогла супруга Ирина, которая не ушла от него, а подарила двоих дочерей.

При этом Павлиашвили считал, что красивая брюнетка должна была бросить его, ведь артист жил в хрущевке, ходил с тростью и набрал вес. После появления на свет первой дочери Лизы у него неожиданно пропали все симптомы.

«Как будто вообще ничего не было. Все прошло. Бог мне через несколько месяцев дал во сне песню «Помолимся за родителей»» — рассказал Павлиашвили.

Пара вместе с конца 90-х, но до сих пор не узаконила свои отношения. Артист рассказал, что супруга считает брак формальностью и боится штампом в паспорте спугнуть свое счастье. В декабре 2020 года Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах обвенчались.