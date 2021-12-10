Простой украинец рассказал, как Запад воспользовался Зеленским

Киев, 10 декабря. Политика властей Украины вызывает все больше вопросов у рядовых граждан страны. Украинцев не просто удивляет, но и пугает воинственная риторика Киева на фоне развернувшегося энергетического кризиса и отсутствия попыток хоть как-то улучшить жизнь обычных людей.

Житель Одессы Николай, дозвонившись в прямой эфир телеканала «Наш», заявил, что ситуация в стране с каждым днем становится все страшнее. При этом угрозы первых лиц государства развязать войну с РФ не внушают оптимизма ни самому украинцу, ни другим его соотечественникам. Тем более, что внутри Незалежной уже более семи лет и так идет затяжной гражданский конфликт, завершения которого пока не ожидается.

«В последнее время мне страшно жить на Украине. Заявления Резникова, Кулебы и других наших политиков — ну разве можно так говорить? Разве можно говорить, что, если пойдет Россия войной на Украину, то в РФ повезут сотни гробов с солдатами? Они бы лучше на наши кладбища почаще ездили: там наши бойцы уже рядами лежат. Самую большую цену заплатит сама Украина, если вдруг такое произойдет. Самую большую цену заплатят наши дети, наши старики и все мирное население. Неужели мало 14 тысяч смертей? Неужели нельзя остановиться?», — негодует Николай.

Федеральное агентство новостей /

Мужчина уверен, что Евросоюз и США успешно воспользовались тем, что президент Украины Владимир Зеленский оказался полным новичком в политике, а потому и стали легко им манипулировать в своих интересах. При этом одессит напомнил, что отвечать за все содеянное перед своими гражданами украинским властям в любом случае придется самостоятельно.

«Зачем вы Польшу слушали, которая сказала обострить отношения с Белоруссией? Ну и чего мы добились? Я думаю, что политической неопытностью Зеленского воспользовался Запад, а мы на Украине будем страдать. Остановитесь, я вам говорю. За вами ведь люди. Потом опять ведь скажете, мол, это не мы виноваты, это Россия. Да нет, дорогие мои: вы в политику идете и должны отвечать за все», — подчеркнул Николай из Одессы.

Экономист Юрий Атаманюк ранее заявил, что попытки Европы склонить Киев к окончательному отказу от сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере являются лишь хитрым ходом, который не принесет Украине ничего хорошего.