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Власти Эфиопии создали Комиссию по национальному диалогу

Весь мир
Власти Эфиопии создали Комиссию по национальному диалогу
twitter.com  /  Office of the Prime Minister - Ethiopia

Аддис-Абеба, 10 декабря. Совет министров Эфиопии на втором заседании принял проект декларации о создании Комиссии по национальному диалогу. Документ передан на утверждение в Палату народных представителей, сообщается на странице правительства в соцсети Facebook.

Согласно опубликованному заявлению, в настоящее время приоритетом властей африканской страны является работа по достижению консенсуса между жителями.

«Одним из главных обещаний правительства после его избрания на шестых национальных выборах было проведение инклюзивных общенациональных консультаций и дискуссий, которые приведут к консолидации общества. Это также сплотит народ», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы планы получили реализацию, в республике необходимо создать государственный институт регулирования, способный воплотить инициативу в жизнь. В настоящее время власти готовятся к созданию Национальной консультативной комиссии Эфиопии.

«Это и приведет к национальному диалогу», — уточняется в официальном Facebook-аккаунте правительства.

Ранее премьер-министр страны Абий Ахмед заявил, что армия успешно завершила первый этап военной операции против боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя».

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африка эфиопия национальный диалог комиссия по национальному диалогу
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