Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье

Барабаш, 10 декабря. Краснокнижное животное из национального парка Приморья «Земля леопарда» попало под вспышки фотокамер туристов.

Юная самка одной из самых редких в мире пород кошек впервые предстала перед фотографами. Специалисты национального парка совсем недавно зарегистрировали ее под номером Leo 208F.

leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Сделать редкие фотографии туристам удалось с помощью оборудованного укрытия. «Земля леопарда» является единственным местом, в котором можно своими глазам увидеть редкое животное, спасенное от вымирания.

leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Парк содержит несколько подобных скрытых объектов, которые умещают в себе мини-кухню и кровать, что позволяет пробыть в помещении несколько дней.

leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Леопард по кличке Тайфун изучал фотоловушку в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Животное настолько увлеклось изучением объекта, что непроизвольно сделало селфи.