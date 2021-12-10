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Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье

Общество
Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье
leopard-land.ru  /  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Барабаш, 10 декабря. Краснокнижное животное из национального парка Приморья «Земля леопарда» попало под вспышки фотокамер туристов.

Юная самка одной из самых редких в мире пород кошек впервые предстала перед фотографами. Специалисты национального парка совсем недавно зарегистрировали ее под номером Leo 208F.

Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье
leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Сделать редкие фотографии туристам удалось с помощью оборудованного укрытия. «Земля леопарда» является единственным местом, в котором можно своими глазам увидеть редкое животное, спасенное от вымирания.

Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье
leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Парк содержит несколько подобных скрытых объектов, которые умещают в себе мини-кухню и кровать, что позволяет пробыть в помещении несколько дней.

Туристы запечатлели редкого леопарда в национальном парке в Приморье
leopard-land.ru / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова (ФГБУ «Земля леопарда»)

Леопард по кличке Тайфун изучал фотоловушку в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае. Животное настолько увлеклось изучением объекта, что непроизвольно сделало селфи.

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