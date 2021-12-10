Аддис-Абеба, 10 декабря. В начале осени сепаратисты «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) казнили несколько десятков жителей города Кобо и деревни Ченна в штате Амхара. Об этом сообщила американская неправительственная организация Human Rights Watch.

По данным НПО, убийства произошли в период с 31 августа по 9 сентября.

«Зверства подчеркивают необходимость того, чтобы Совет по правам человека Организации Объединенных Наций создал международный механизм расследования злоупотреблений всех противоборствующих сторон, участвующих в конфликте на севере Эфиопии», — написали в HRW.

Вместе с тем, сотрудники НПО призвали Совбез ООН углубиться в детали вооруженного конфликта в африканской стране, ввести адресные санкции в отношении отдельных политиков республики, а также инициировать глобальное эмбарго на поставки вооружения.

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Члены Human Rights Watch обратились ко всем сторонам конфликта, подчеркнув необходимость соблюдения международного гуманитарного права, хотя сообщения о нападениях на мирное население Эфиопии поступали только в отношении боевиков НФОТ и других группировок, несогласных с деятельностью официального правительства.

Таким образом американская НПО поддержала политику администрации США, оказывающей поддержку радикалам. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.