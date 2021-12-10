МВД Туниса завершило предварительное расследование пожара в штаб-квартире «Ан-Нахды»

Тунис, 10 декабря. Министерство внутренних дел республики завершило предварительное расследование пожара в центральной штаб-квартире политического движения «Ан-Нахда». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек и 18 получили ранения различной степени тяжести.
«Обугленное тело человека, обнаруженное после ликвидации пожара в штаб-квартире партии, опознано. Это 51-летний житель города Тахрир, который ранее работал в офисе приемщиком», — говорится в сообщении.
В МВД Туниса отметили, что 18 пострадавших направлены в больницу на осмотр. Врачи рассказали, что 16 человек поступили с легкой асфиксией, один получил ожоги различной степени тяжести, еще один доставлен со множественными переломами.
«В настоящее время в координации с прокуратурой проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины пожара, определения обстоятельств инцидента и ответственности каждой стороны», — добавили в ведомстве.
Председатель движения «Ан-Нахда» и спикер парламента Рашид аль-Ганнуши выразил соболезнование семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В Сети появились кадры с места пожара в штаб-квартире политической партии. Очевидцы засняли на видео не только инцидент, но и как люди спасались бегством от огня, выпрыгивая из окон второго этажа.
#شاهد لحظة سقوط نائب رئيس #حركة_النهضة #علي_العريض من الدور الثاني بعد حريق في المقر الرئيسي للحركة#تونس pic.twitter.com/LrQYoDkRbE— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021
Официальная причина возгорания пока не установлена, однако местные СМИ и свидетели сообщают противоречивую информацию. Одни утверждают, что в конференц-зале на первом этаже загорелась проводка. Другие настаивают на варианте акта самосожжения.