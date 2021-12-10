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МВД Туниса завершило предварительное расследование пожара в штаб-квартире «Ан-Нахды»
Весь мир
МВД Туниса завершило предварительное расследование пожара в штаб-квартире «Ан-Нахды»
Федеральное агентство новостей  /  Валерия Покидова

Тунис, 10 декабря. Министерство внутренних дел республики завершило предварительное расследование пожара в центральной штаб-квартире политического движения «Ан-Нахда». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек и 18 получили ранения различной степени тяжести.

«Обугленное тело человека, обнаруженное после ликвидации пожара в штаб-квартире партии, опознано. Это 51-летний житель города Тахрир, который ранее работал в офисе приемщиком», — говорится в сообщении.

В МВД Туниса отметили, что 18 пострадавших направлены в больницу на осмотр. Врачи рассказали, что 16 человек поступили с легкой асфиксией, один получил ожоги различной степени тяжести, еще один доставлен со множественными переломами.

«В настоящее время в координации с прокуратурой проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины пожара, определения обстоятельств инцидента и ответственности каждой стороны», — добавили в ведомстве.

Председатель движения «Ан-Нахда» и спикер парламента Рашид аль-Ганнуши выразил соболезнование семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В Сети появились кадры с места пожара в штаб-квартире политической партии. Очевидцы засняли на видео не только инцидент, но и как люди спасались бегством от огня, выпрыгивая из окон второго этажа.

Официальная причина возгорания пока не установлена, однако местные СМИ и свидетели сообщают противоречивую информацию. Одни утверждают, что в конференц-зале на первом этаже загорелась проводка. Другие настаивают на варианте акта самосожжения.

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