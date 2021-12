Правительство Эфиопии укрепит взаимовыгодное сотрудничество с ДРК, ЮАР и Сенегалом

Аддис-Абеба, 10 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел успешные переговоры с главами ДРК, ЮАР и Сенегала, во время которых стороны договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Об этом он рассказал в официальном Twitter-аккаунте.

В настоящее время Эфиопия уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с соседними государствами и проводит усиленную работу по решению двусторонних региональных вопросов. Дипломатические контакты возобновились после того, как Абий Ахмед покинул передовую, где руководил военной операцией против боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

My appreciation to President @Macky_Sall, President @CyrilRamaphosa and President Felix Tshisekedi for the constructive phone discussions. We will continue working on strengthening bilateral and continental relations.