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Правительство Эфиопии укрепит взаимовыгодное сотрудничество с ДРК, ЮАР и Сенегалом

Весь мир
Правительство Эфиопии укрепит взаимовыгодное сотрудничество с ДРК, ЮАР и Сенегалом
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 10 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел успешные переговоры с главами ДРК, ЮАР и Сенегала, во время которых стороны договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Об этом он рассказал в официальном Twitter-аккаунте.

«Выражаю признательность президентам Маки Саллу, Сирилу Рамафосе и Феликсу Чисекеди за конструктивный диалог. Мы продолжим работу по развитию двусторонних, континентальных отношений», — сообщил глава правительства.

В настоящее время Эфиопия уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с соседними государствами и проводит усиленную работу по решению двусторонних региональных вопросов. Дипломатические контакты возобновились после того, как Абий Ахмед покинул передовую, где руководил военной операцией против боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Подобные переговоры глава правительства провел с лидерами Кении, Южного Судана, Эритреи, Сомали, Уганды и Джибути. Политик также заявлял об успешном завершении первого этапа наступления на позиции сепаратистов мятежного региона, во время которого национальная армия вернула контроль над большей частью штата Амхара.

Ранее стало известно, что войска Эфиопии освободили от радикалов город Хамусит.

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