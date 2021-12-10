Индексы Мосбиржи и РТС снижаются перед выходными

Москва, 10 декабря. Российский рынок акций умеренно снижается перед выходными, несмотря на рост нефтяных цен и слабый позитив с американских бирж, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 19:46 по московскому времени снижается на 1,39%, до 3760,23 пункта. Долларовый индекс РТС составляет 1612,25 пункта, что на 1,24% ниже, чем на момент закрытия предыдущей сессии.

Доллар торгуется по 73,43 рубля, снижаясь на 25 копеек. Биржевой курс евро составляет 83,11 рубля, что на 13 копеек ниже по сравнению с уровнем на момент окончания предыдущих торгов.

Центробанк РФ ранее сообщил, что приток средств физлиц на фондовый рынок РФ в 2021 году составил 421 млрд рублей. Как отметил регулятор, объем денег россиян, конвертированных в акции и другие ценные бумаги, в полтора раза превысил показатели нерезидентов.