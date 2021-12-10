Молочников в трусах и на шпильках поздравил Варнаву с днем рождения

Москва, 10 декабря. Режиссер Александр Молочников решил сделать сюрприз в день рождения своей возлюбленной, телеведущей и юмористки Екатерины Варнавы. Именинница была удивлена экстравагантному поступку своего мужчины.

Молочников решил поздравить Варнаву во время ее кабаре-шоу «Абсолютно нага», которое проходило в театре Crave Moscow. Режиссер подкрался к юмористке сзади и предстал перед зрителями в трусах и на шпильках. Именинница растерялась, улыбнулась и заявила, что это ее парень. Молочников поделился кадрами с поздравлением на своей странице в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @kislomolochniy

До этого режиссер опубликовал трогательное поздравление в адрес своей возлюбленной. Он назвал Варнаву очень нежным и опасным существом. Молочников перечислил множество разных качеств звезды и признался ей в любви.

Недавно Варнава показала поклонникам, как танцует на пилоне. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.