Банги, 10 декабря. Раздутый бюджет многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) не способствует выполнению миротворцами прямых обязанностей. Об этом во время круглого стола в столице ЦАР заявил глава центральноафриканского движения La Synergie Элож Кой.

Во время мероприятия общественники обсудили социально-политическую ситуацию в стране, затронув три основные темы: вывод сотрудников ООН, продление их мандата Советом Безопасности, несмотря на желание населения, и проект сбора подписей за немедленное сворачивание миссии.

«МИНУСКА располагает огромным бюджетом, более миллиарда долларов, но это никак не влияет на положение дел в Центральноафриканской Республике. Если эти деньги раздать жителям, то они смогут безбедно жить на протяжении целого года. Миротворцы остаются в регионе, игнорируя нападения боевиков, иногда даже сотрудничая с ними. Более того, сотрудники миссии занимаются разграблением природных богатств ЦАР и часто оказываются виновны в гибели наших братьев и сестер», — заявил заместитель координатора La Synergie Мак Лорин Даку.

По его мнению, руководство Организации Объединенных Наций могло потратить указанные средства на спонсирование различных социальных проектов ЦАР и поддержку легитимного правительства, что принесло бы больше пользы населению.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Но, вместо этого, ООН тратит деньги на бесполезных миротворцев, которые просто получают зарплату и не предпринимают попыток вернуть мир и стабильность в республику. По этой причине центральноафриканцам необходимо консолидироваться и изгнать МИНУСКА», — добавил он.

Даку поддержал еще один участник круглого стола Эрик Мбуту Кристиан. Он уделил особое внимание пролонгации мандата «голубых касок».

«В том, что миссия ООН продлена еще на один год — можно увидеть след Франции, которая всеми силами пытается дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике. Париж наступает по всем фронтам: готовит наемников в Чаде, критикует власти на многих международных площадках, призывает Банги отказаться от сотрудничества с Москвой, хотя именно российские инструкторы спасли нашу страну», — сказал он.

Кристиан добавил, что большинство жителей ЦАР выступает за немедленный вывод миротворцев и изгнание представителей бывшей метрополии с территории государства.

«Стоит напомнить, что ранее активистам La Synergie удалось собрать более 600 000 подписей за выдворение сотрудников МИНУСКА. Однако Совбез остался глух к призывам населения, что вызывает разочарование международной организацией, главной задачей которой всегда являлась стабилизация обстановки в проблемных регионах планеты», — добавила докладчик Марилак Магна.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Тем не менее в «Центральноафриканской синергии» не намерены опускать руки.

«Мы продолжим действовать. Уже готова декларация "Неэффективность МИНУСКА", которую мы направим генеральному секретарю ООН, Африканскому союзу, в администрацию президента Туадера, парламент и правительство», — заключил глава организации Элож Кой.

Ранее общественники уже указывали на неэффективность и раздутый бюджет миссии.