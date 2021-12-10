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Гражданское движение La Synergie осудило миротворцев ООН за неэффективность и бездействие в ЦАР

Весь мир
Гражданское движение La Synergie осудило миротворцев ООН за неэффективность и бездействие в ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 10 декабря. Раздутый бюджет многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) не способствует выполнению миротворцами прямых обязанностей. Об этом во время круглого стола в столице ЦАР заявил глава центральноафриканского движения La Synergie Элож Кой.

Во время мероприятия общественники обсудили социально-политическую ситуацию в стране, затронув три основные темы: вывод сотрудников ООН, продление их мандата Советом Безопасности, несмотря на желание населения, и проект сбора подписей за немедленное сворачивание миссии.

«МИНУСКА располагает огромным бюджетом, более миллиарда долларов, но это никак не влияет на положение дел в Центральноафриканской Республике. Если эти деньги раздать жителям, то они смогут безбедно жить на протяжении целого года.

Миротворцы остаются в регионе, игнорируя нападения боевиков, иногда даже сотрудничая с ними. Более того, сотрудники миссии занимаются разграблением природных богатств ЦАР и часто оказываются виновны в гибели наших братьев и сестер», — заявил заместитель координатора La Synergie Мак Лорин Даку.

По его мнению, руководство Организации Объединенных Наций могло потратить указанные средства на спонсирование различных социальных проектов ЦАР и поддержку легитимного правительства, что принесло бы больше пользы населению.

Гражданское движение La Synergie осудило миротворцев ООН за неэффективность и бездействие в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Но, вместо этого, ООН тратит деньги на бесполезных миротворцев, которые просто получают зарплату и не предпринимают попыток вернуть мир и стабильность в республику. По этой причине центральноафриканцам необходимо консолидироваться и изгнать МИНУСКА», — добавил он.

Даку поддержал еще один участник круглого стола Эрик Мбуту Кристиан. Он уделил особое внимание пролонгации мандата «голубых касок».

«В том, что миссия ООН продлена еще на один год — можно увидеть след Франции, которая всеми силами пытается дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике. Париж наступает по всем фронтам: готовит наемников в Чаде, критикует власти на многих международных площадках, призывает Банги отказаться от сотрудничества с Москвой, хотя именно российские инструкторы спасли нашу страну», — сказал он.

Кристиан добавил, что большинство жителей ЦАР выступает за немедленный вывод миротворцев и изгнание представителей бывшей метрополии с территории государства.

«Стоит напомнить, что ранее активистам La Synergie удалось собрать более 600 000 подписей за выдворение сотрудников МИНУСКА. Однако Совбез остался глух к призывам населения, что вызывает разочарование международной организацией, главной задачей которой всегда являлась стабилизация обстановки в проблемных регионах планеты», — добавила докладчик Марилак Магна.

Гражданское движение La Synergie осудило миротворцев ООН за неэффективность и бездействие в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Тем не менее в «Центральноафриканской синергии» не намерены опускать руки.

«Мы продолжим действовать. Уже готова декларация "Неэффективность МИНУСКА", которую мы направим генеральному секретарю ООН, Африканскому союзу, в администрацию президента Туадера, парламент и правительство», — заключил глава организации Элож Кой.

Ранее общественники уже указывали на неэффективность и раздутый бюджет миссии.

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