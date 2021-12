Премьер-министр Эфиопии призвал международные организации к уважению суверенитета страны

Аддис-Абеба, 10 декабря. Эфиопия всегда выступала за многостороннее сотрудничество, основанное на уважении национального суверенитета. И теперь мы требуем этого от международных организаций, сообщил в Twitter-аккаунте премьер-министр Абий Ахмед.

Глава правительства подчеркнул, что провел «продуктивные» переговоры с председателями Европейского совета Шарлем Мишелем и Комиссии Африканского союза Мусой Факи, а также генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили нормализацию обстановки в регионе.

