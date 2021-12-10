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Премьер-министр Эфиопии призвал международные организации к уважению суверенитета страны

Весь мир
Премьер-министр Эфиопии призвал международные организации к уважению суверенитета страны
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 10 декабря. Эфиопия всегда выступала за многостороннее сотрудничество, основанное на уважении национального суверенитета. И теперь мы требуем этого от международных организаций, сообщил в Twitter-аккаунте премьер-министр Абий Ахмед.

Глава правительства подчеркнул, что провел «продуктивные» переговоры с председателями Европейского совета Шарлем Мишелем и Комиссии Африканского союза Мусой Факи, а также генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили нормализацию обстановки в регионе.

Обсуждение стало возможным после того, как премьер-министр ненадолго покинул передовую, где управлял войсками с момента начала обширной военной операции против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Абий Ахмед ранее сообщил о завершении первого этапа наступления, в ходе которого национальная армия вернула контроль над большей частью штата Амхара.

В настоящее время с политиком связывается огромное количество глав африканских государств, чтобы выразить признательность и заявить о дальнейшем сотрудничестве. Так, лидер Эфиопии уже провел переговоры с руководителями Кении, Южного Судана, Эритреи, Сомали, Уганды и Джибути.

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африка эфиопия власти суверенитет абий ахмед али
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