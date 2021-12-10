Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 20:42
20:41
Политика
Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО
20:39
Общество
Минюст РФ направил новому Общественному совету письмо с перечнем компетенций
20:34
Общество
Недоношенного ребенка с коронавирусом спасли подмосковные врачи
20:32
Весь мир
Ливия запустила процедуры по возвращению в страну египетских рабочих
20:32
Спорт
Экс-тренер «Локомотива» Семин жестко раскритиковал Николича и Гисдоля
20:30
Общество
Актриса Мишель Пфайфер впервые за долгое время появилась на публике
20:28
Экономика
Минстрой предложил штрафовать нелегальных арендодателей
20:23
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили рассказал о самом ужасном периоде своей жизни
20:22
Общество
Диетолог Риццо посоветовала есть куриные яйца для здорового похудения
20:21
Происшествия
Посетители и сотрудники всех ТРЦ Волгограда срочно эвакуированы после сообщений с угрозами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Естественная красота Екатерины Климовой восхитила поклонников

Шоу-бизнес
Естественная красота Екатерины Климовой восхитила поклонников
instagram.com  /  @klimovagram

Москва, 10 декабря. Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram свежим снимком. Для нежной зимней фотосессии артистка отказалась от макияжа.

Звезда сериалов «Молодежка» и «По законам военного времени» сфотографировалась на фоне окна. Она смотрит в объектив по-детски невинными глазами, закрывая локтем нижнюю часть лица.

Естественная красота Екатерины Климовой восхитила поклонников
Prt Scr instagram.com / @klimovagram

Публикация всего за день набрала более 35 тысяч лайков, под ней появилось множество восторженных комментариев. Поклонники отметили, что у Климовой неповторимая естественная красота.

«Вы женщина, в глазах которой сад, плодов изысканных и искушений разных. Вы чудных мыслей и желаний клад, таких земных, а значит и прекрасных»;

«Под такие фото зима совсем уже не кажется такой холодной. Она наполняется невероятным уютом, теплом и сказкой. Такой тихий, солнечно-морозный загород»;

«Екатерина. Я всегда следил за вашей фильмографией. Вы одна из трех моих любимых Екатерин. Вы обворожительная и неповторимая. Здоровья вам и вашим деткам», — отреагировали фолловеры.

Летом 2019 года Климова развелась со своим третьим супругом Гелой Месхи. Их общая дочь Изабелла осталась жить с артисткой. Ранее Месхи публично признался бывшей жене в любви.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Естественная красота Екатерины Климовой восхитила поклонников
актриса климова красота внешность
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать