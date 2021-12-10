Естественная красота Екатерины Климовой восхитила поклонников

Москва, 10 декабря. Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram свежим снимком. Для нежной зимней фотосессии артистка отказалась от макияжа.

Звезда сериалов «Молодежка» и «По законам военного времени» сфотографировалась на фоне окна. Она смотрит в объектив по-детски невинными глазами, закрывая локтем нижнюю часть лица.

Публикация всего за день набрала более 35 тысяч лайков, под ней появилось множество восторженных комментариев. Поклонники отметили, что у Климовой неповторимая естественная красота.

«Вы женщина, в глазах которой сад, плодов изысканных и искушений разных. Вы чудных мыслей и желаний клад, таких земных, а значит и прекрасных»;

«Под такие фото зима совсем уже не кажется такой холодной. Она наполняется невероятным уютом, теплом и сказкой. Такой тихий, солнечно-морозный загород»;

«Екатерина. Я всегда следил за вашей фильмографией. Вы одна из трех моих любимых Екатерин. Вы обворожительная и неповторимая. Здоровья вам и вашим деткам», — отреагировали фолловеры.