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Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб от взрыва сброшенного с дрона ВСУ боеприпаса

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 19:45
Армия
Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб от взрыва сброшенного с дрона ВСУ боеприпаса
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Донецк, 10 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника боеприпас на западе Донецка. При обезвреживании снаряда погиб военнослужащий Народной милиции ДНР и еще один получил ранения.

Согласно информации Народной милиции ДНР, украинские силовики направили беспилотник в сторону Донецка, где в жилой застройке поселка шахты «Трудовская» с него был сброшен боеприпас.

«Боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко в очередной раз применили беспилотник типа "Октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты "Трудовская" Донецка», — говорится в сообщении ведомства.

Устройство не разорвалось и на место происшествия выехали военнослужащие НМ ДНР. Попытка обезвредить боеприпас спровоцировала подрыв, в результате чего один человек погиб и еще один получил осколочные ранения.

Ранее в поселке шахты «Октябрьская» на окраине Донецка во дворе дома упал беспилотник ВСУ.

Также сообщалось, что накануне украинские силовики открыли массированный огонь по Докучаевску, передает «Царьград».

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