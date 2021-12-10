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Иранские авиакомпании не могут использовать половину своих самолетов

Весь мир
Иранские авиакомпании не могут использовать половину своих самолетов
Global Look Press  /  Steffen Weyer/dpa

Тегеран, 10 декабря. Около половины парка гражданской авиации Ирана не может быть использовано из-за поломок и физического износа конструкции. Об этом сообщил вице-председатель совета директоров ассоциации авиакомпаний Исламской Республики Алиреза Берхор.

Более 170 самолетов не представляется возможным починить, так как запчасти для них, особенно детали двигателей, поставляются из стран, которые сейчас поддерживают против Ирана санкции. По этой же причине не удается и закупить новые авиалайнеры. Возраст большей части имеющегося парка уже больше 25 лет, в то время как срок службы самолетов пассажирской авиации обычно не превышает 20 — считается, что после этого расходы на обслуживание и ремонт значительно возрастают, и эксплуатация таких летательных аппаратов нерентабельна.

По заявлению главы ассоциации авиакомпаний Ирана Юнеса Дакикии, оперативная эффективность самолетов сейчас составляет около 16 дней в месяц, а средний показатель в мире — порядка 26-29 дней. Это приводит к значительным финансовым потерям у фирм-перевозчиков, которые даже с учетом помощи от государства и льгот на топливо находятся на грани банкротства. Ранее руководство Iran Air сообщало, что убытки и задолженность компании уже превышают 800 млн долларов.

Иранские авиакомпании не могут использовать половину своих самолетов
Global Look Press / Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/

Исламская Республика смогла приобрести несколько самолетов, бывших в эксплуатации, обходя различными путями американские и европейские санкции. Однако объемы таких закупок недостаточны для решения всех проблем местных авиакомпаний. Ситуация могла улучшиться после подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Ирана. Тогда Тегеран заключил договор с несколькими американскими и европейскими компаниями, в том числе Boeing, Airbus и ATR, на поставки новых самолетов и запчастей, а также ремонт старого авиационного парка. Однако после одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 году действие санкций было возобновлено, и все заключенные договоренности в этой сфере были заморожены или отменены. Иран успел приобрести 16 новых самолетов — 13 от ATR и 3 от Airbus, из них лишь 7-8 находятся сейчас в исправном состоянии, а остальные нуждаются в замене деталей.

При этом спрос на авиаперевозки в Иране продолжает расти. Как заявил один из представителей парламента страны Мохаммад Реза Резаи Кочи, в среднем стоимость билета сейчас составляет около 210 долларов и неуклонно повышается одновременно со снижением числа исправных самолетов. По его мнению, Исламская Республика в состоянии закупить новые авиалайнеры и должна сосредоточить усилия на поиске поставщиков и посредников. При этом приобретение самолетов, бывших в эксплуатации более 10 лет, он посчитал неприемлемым решением, так как они устареют раньше, чем окупят себя, и выйдут из употребления одновременно с остальной частью авиапарка.

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