Сенат упростил повышение потолка госдолга США

Вашингтон, 10 декабря. Сенат США принял законопроект, необходимый для увеличения лимита госдолга правительства в размере 28,9 трлн долларов. Документ направлен на одобрение президенту Джо Байдену.

U.S. Senate passes, sends Biden bill paving way for debt limit hike https://t.co/pEhas50mY0 pic.twitter.com/H3hQEC1cF8