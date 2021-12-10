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Сенат упростил повышение потолка госдолга США

Весь мир
Сенат упростил повышение потолка госдолга США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 10 декабря. Сенат США принял законопроект, необходимый для увеличения лимита госдолга правительства в размере 28,9 трлн долларов. Документ направлен на одобрение президенту Джо Байдену.

За законопроект проголосовали 59 сенаторов и 35 высказались против. Инициативу поддержали десять республиканцев, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла. Ранее он заявил, что процедура необходима и отвечает «интересам страны», потому что позволяет избежать дефолта.

«Я оптимистичен в том, что после сегодняшнего голосования мы будем на плавном пути, чтобы избежать катастрофического дефолта», — заявил главный демократ палаты, лидер большинства Чак Шумер.

Окончательное голосование по второму законопроекту об ограничении задолженности запланировано на 14 декабря. Ожидается, что Байден подпишет документ, что в конечном счете позволит правительству увеличить полномочия по займам.

Сенат упростил повышение потолка госдолга США
Федеральное агентство новостей

Демократы vs республиканцы

Демократы отмечают, что законопроект необходим из-за значительного долга, возникшего при администрации экс-президента Дональда Трампа, когда республиканцы увеличили заимствования Вашингтона примерно на 7,85 трлн долларов.

Республиканцы, в свою очередь, несколько месяцев блокируют инициативу. Они настаивают, чтобы демократы и президент уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению размера госдолга.

Угроза дефолта

В конце сентября республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а в случае неурегулирования проблемы к осени в стране может наступить дефолт.

Сенат упростил повышение потолка госдолга США
Федеральное агентство новостей

В начале октября члены демократической и республиканской партий во время обсуждения в Сенате США достигли соглашения по госдолгу. Законотворцы решили временно увеличить лимит до начала декабря. При этом лидер меньшинства Макконнелл заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита.

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