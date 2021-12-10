Критик Сергей Соседов рассказал о флирте с украинским певцом

Москва, 10 декабря. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он признался, что флиртовал с украинским певцом Петром Дмитриченко.

Соседов принял участие в YouTube-шоу «Алена, блин!». Он откровенно рассказал Алене Жигаловой о многих аспектах своей деятельности, а также затронул личную жизнь. Критик с теплотой вспомнил украинского певца Петра Дмитриченко и рассказал, какие отношениях их связывали.

«Ну возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Ну там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко — прекрасный певец, артист», — рассказал Соседов.

ТАСС / Конотоп Александр

Он размышлял на тему того, что именно связывало журналиста с исполнителем. По мнению Соседова, между ними не было бурного романа. Он бы назвал эти отношения флиртом. Сейчас Дмитриченко состоит в отношениях с продюсером Мариной Коваль, у пары растет дочь.

В эфире программы Соседов рассказал, почему до сих пор живет с матерью. Критик не хочет покидать родительский дом.