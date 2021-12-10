Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 20:41
20:41
Политика
Политолог Корнилов объяснил, как США не позволят Украине вступить в НАТО
20:39
Общество
Минюст РФ направил новому Общественному совету письмо с перечнем компетенций
20:34
Общество
Недоношенного ребенка с коронавирусом спасли подмосковные врачи
20:32
Весь мир
Ливия запустила процедуры по возвращению в страну египетских рабочих
20:32
Спорт
Экс-тренер «Локомотива» Семин жестко раскритиковал Николича и Гисдоля
20:30
Общество
Актриса Мишель Пфайфер впервые за долгое время появилась на публике
20:28
Экономика
Минстрой предложил штрафовать нелегальных арендодателей
20:23
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили рассказал о самом ужасном периоде своей жизни
20:22
Общество
Диетолог Риццо посоветовала есть куриные яйца для здорового похудения
20:21
Происшествия
Посетители и сотрудники всех ТРЦ Волгограда срочно эвакуированы после сообщений с угрозами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Критик Сергей Соседов рассказал о флирте с украинским певцом

Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о флирте с украинским певцом
facebook.com  /  Сергей Соседов

Москва, 10 декабря. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он признался, что флиртовал с украинским певцом Петром Дмитриченко.

Соседов принял участие в YouTube-шоу «Алена, блин!». Он откровенно рассказал Алене Жигаловой о многих аспектах своей деятельности, а также затронул личную жизнь. Критик с теплотой вспомнил украинского певца Петра Дмитриченко и рассказал, какие отношениях их связывали.

«Ну возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Ну там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко — прекрасный певец, артист», — рассказал Соседов.

Критик Сергей Соседов рассказал о флирте с украинским певцом
ТАСС / Конотоп Александр

Он размышлял на тему того, что именно связывало журналиста с исполнителем. По мнению Соседова, между ними не было бурного романа. Он бы назвал эти отношения флиртом. Сейчас Дмитриченко состоит в отношениях с продюсером Мариной Коваль, у пары растет дочь.

В эфире программы Соседов рассказал, почему до сих пор живет с матерью. Критик не хочет покидать родительский дом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Критик Сергей Соседов рассказал о флирте с украинским певцом
соседов певец критик дмитриченко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать