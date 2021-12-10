Уровень неодобрения президента Бразилии достиг 60%

Бразилиа, 10 декабря. Более половины бразильцев считают, что качество их жизни ухудшилось после вступления Жаира Болсонару в должность президента. Об этом сообщается по результатам опроса общественного мнения компанией Poder Data.

Os que disseram que o desempenho de #Bolsonaro é “regular” são 20%, contra 16% na última pesquisa. Os eleitores que chegam a esse grupo costumam fazer um pit stop para decidir se apoiam ou não o presidente e seu governo.



????Leia a pesquisa @PoderData_: https://t.co/LV8mnWWX5H pic.twitter.com/UwGFKZRniO — PoderData (@poderdata_) December 9, 2021

Согласно исследованию, почти 55% жителей латиноамериканской страны утверждают, что уровень их жизни понизился с приходом к власти Болсонару. Только 22% выступают с обратной точкой зрения. Еще 37% респондентов считают, что их положение никаким образом не поменялось.

Согласно другому опросу, проведенному через год после вступления Болсонару в должность главы государства в январе 2019 года, состояние 37% бразильцев улучшилось, и лишь 22% испытали ухудшения. Как видно на основе последнего исследования, через два года после этого ситуация изменилась коренным образом.

Более того, 60% опрошенных выразили недовольство политикой президента, и лишь 31% бразильцев одобряет его деятельность. 35% респондентов считают, что глава государства плохо выполняет свою работу.

A diferença entre os que acham Bolsonaro (@jairbolsonaro) “ótimo” ou “bom” e “ruim” ou “péssimo” marcou 32 pontos percentuais nesta rodada, ante o recorde de 35 pontos há 15 dias.



????Leia a pesquisa #PoderData: https://t.co/LV8mnWWX5H pic.twitter.com/r37OBa0do6 — PoderData (@poderdata_) December 9, 2021

Авторы опроса считают, что сокращение уровня одобрения Болсонару вызвано ростом инфляции и сопутствующим увеличением цен на продукты питания, бытовой газ и топливо. Кроме того, главу государства обвиняют в неэффективном управлении страной в период пандемии и дезинформации касательно лечения COVID-19 и вакцинации против инфекции.

5 декабря Верховный суд Бразилии начал очередное расследование в отношении президента Жаира Болсонару после скандального заявления о возможной связи вакцин от COVID-19 с обнаружением у привитых СПИДа.