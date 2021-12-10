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Спецназ ЦВО отработал современный способ ведения боя на учениях под Новосибирском

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 19:29
Армия
Спецназ ЦВО отработал современный способ ведения боя на учениях под Новосибирском
mil.ru  /  Минобороны РФ

Новосибирск, 10 декабря. Бойцы спецназа Центрального военного округа (ЦВО) отработали новую тактику боевых действий и нанесли сокрушительный удар по «противнику» во время учений под Новосибирском.

Известно, что военнослужащие сил специального назначения ЦВО на учениях действовали единым разведывательно-ударным контуром, передает «Звезда». При помощи беспилотника «Тахион» была обнаружена техника условного противника, на которой осуществлялась переброска вооружения и продовольствия. После этого спецназовцы атаковали «врага» сразу с нескольких сторон.

«Данный опыт был получен в ходе выполнения специальных разведывательных задач в условиях современных вооруженных конфликтов, применяемых в Сирийской Арабской Республике», — рассказал заместитель командира роты Федор Смоленцев.

По его словам, современный способ ведения боя позволил военнослужащим неожиданно атаковать условного оппонента, действуя быстро и слаженно. Спецназ продемонстрировал профессионализм и высокую боевую подготовку во время учений, которые успешно завершились.

Ранее в Хабаровском крае состоялись масштабные маневры подразделений специального назначения Восточного военного округа.

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спецназ цво новая тактика боя
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