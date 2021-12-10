Мексика столкнулась с рекордным уровнем инфляции в 2021 году

Мехико, 10 декабря. Годовой уровень инфляции в Мексике достиг самого высокого показателя за последние 20 лет — 7,37%. Об этом сообщает Национальный институт статистики и географии (Inegi).

По данным Inegi, основной причиной такого роста является увеличение цен на сельскохозяйственную и энергетическую продукцию на 4,5 и 2,6% соответственно по сравнению с октябрем. Это произошло в первую очередь по причине завершения предоставления государственных субсидий на программу, связанную с тарифами электроэнергии.

Представители Inegi подчеркивают, что инфляция выросла на 1,13% по сравнению с октябрем, когда ее уровень составлял 6,24%. Сильнее всего за прошлый месяц в Мексике подорожали мясо (говядина и курица), стоимость электричества, проживание в гостиницах, авиаперелеты. Одновременно цены на бензин, авокадо, цитрусовые, свинину и тарифы на интернет сократились.

Приостановление неосновной экономической деятельности по причине пандемии коронавируса вызвало серьезные последствия для сфер производства и потребления в Мексике. В результате этого уровень инфляции значительно вырос по сравнению с периодом до пандемии — 3,15% в 2020 году против 2,83% в 2019-м.

En noviembre de 2021 el #INPC presentó un crecimiento de 1.14% respecto al mes inmediato anterior; la #inflación general anual fue de 7.37%. En mismo mes, pero de 2020, las variaciones fueron: 0.08% mensual y 3.33% anual. https://t.co/KImtKATWRB #ComunicadoINEGI pic.twitter.com/er4zt6zz1Y — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 9, 2021

В последний раз рекордные темпы инфляции в Мексике были зарегистрированы в 2017 году, когда потребительские цены выросли на 6,77% вследствие увеличения стоимости топлива.