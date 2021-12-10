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Минфин США ввел ограничительные меры против Мьянмы, Китая и Северной Кореи

Политика
Минфин США ввел ограничительные меры против Мьянмы, Китая и Северной Кореи
pixabay.com

Вашингтон, 10 декабря. Соединенные Штаты ввели новые санкции, которые связаны с КНДР, Китаем и Мьянмой. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США.

В санкционный список попал «Европейский институт ЮСТО» из Москвы. Кроме того, в перечни оказались десять юридических лиц, в том числе Генеральная прокуратура КНДР и военные учреждения Мьянмы и Бангладеш.

Плюс ко всему, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против китайских и северокорейских компаний. Также рестрикции коснулись 15 физических лиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет ответные меры в случае санкций со стороны США. По его словам, РФ будет отстаивать собственные интересы.

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