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Инфляция в США достигла максимума за последние 39 лет

Экономика
Инфляция в США достигла максимума за последние 39 лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 10 декабря. Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года составила 6,8% против 6,2% в октябре, что является максимальным уровнем с 1982 года. Соответствующую информацию опубликовало статистическое бюро Министерства труда США.

Как показывают данные ведомства, в месячном выражении темпы роста цен замедлились. По сравнению с октябрем они выросли на 0,8%, тогда как месяцем ранее показатель составлял 0,9%. В ноябре, как считают в бюро статистики, инфляция увеличилось в основном за счет подорожания бензина, продуктов и автомобилей.

По мнению аналитиков, подобная динамика роста потребительских цен может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к ужесточению денежно-кредитной политики. Регулятор может поднять ключевую ставку во второй четверти следующего года, полагают эксперты.

Американцы ранее раскритиковали действия правительства из-за скачка цен на топливо и продукты. Жители страны выражают обеспокоенность относительно зимы в условиях повышенной инфляции.

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