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Десятки разработчиков представили анонсы своих игр на The Game Awards

Общество
Десятки разработчиков представили анонсы своих игр на The Game Awards
Prt Scr youtube.com  /  Finji

Лос-Анджелес, 10 декабря. Ведущие игровые студии мира представили анонсы своих игр на церемонии награждения победителей The Game Awards 2021, которая состоялась 10 декабря в Лос-Анджелесе.

Демонстрация новинок началась с игры Tunic, созданной в жанре экшена Andrew Shouldice. Издателем тайтла выступит Finji. Релиз Tunic намечен на 16 марта, игра выйдет на PC, Xbox и в мобильной версии.

Любителей файтингов заинтересовала студия SNK, представившая ролик о The King of Fighters XV. Геймеры получат доступ к бета-версии игры на PlayStation с 18 декабря. Релиз тайтла ожидается 17 февраля, на площадке Steam доступен предзаказ.

На The Game Awards 2021 также показали анонс интерактивного приключения The Expanse: A Telltale Series. Действие игры происходит до событий научно-фантастического сериала «Пространство». Дата релиза The Expanse пока не названа. Весь список представленных игр можно посмотреть здесь.

Ранее американский сервис Paramount+ представил трейлер сериала, в основу которого легла компьютерная игра Halo. Премьера телешоу намечена на 2022 год.

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игры трейлер the game awards
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