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Журналист Караччоло констатировал победу Путина на переговорах с Байденом

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 19:18
Политика
Журналист Караччоло констатировал победу Путина на переговорах с Байденом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Турин, 10 декабря. Президент США Джо Байден на переговорах с коллегой из России Владимиром Путиным пытался ослабить сотрудничество Москвы и Пекина. Такое мнение выразил журналист Лучио Караччоло.

В статье для итальянской газеты La Stampa он написал, что «невидимым гостем» на прошедших переговорах глав государств был Китай. По его словам, разговор россиян и американцев об Украине прежде всего означает обсуждение Китая.

Караччоло считает, что Вашингтон совершил серьезную ошибку в 2014 году, когда встал на путь конфронтации с Москвой. Этот фактор подтолкнул Россию к сотрудничеству с соседней сверхдержавой.

«Россия вынуждена активно защищаться, поскольку Украина в рядах подконтрольной Америке европейской империи — в составе НАТО или нет — представляла бы для нее экзистенциальную угрозу. Учитывая такие изначальные условия, можно сказать, что Путин выиграл этот раунд. По очкам», — сделал неожиданное заявление журналист.

Журналист Караччоло констатировал победу Путина на переговорах с Байденом
Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Автор статьи добавил, что Россия получает все больше пространства для маневра в треугольнике с Вашингтоном и Пекином.

Стоит отметить, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Онлайн встреча длилась около двух часов. После американский лидер назвал дискуссию прямой и открытой.

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