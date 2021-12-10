Россиянин Непомнящий проиграл Карлсену в матче за шахматную корону

Дубай, 10 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен 10 декабря защитил титул чемпиона мира по шахматам. Он одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в матче, который проходил в Дубае. После 11 партий счёт стал 7,5:3,5 в пользу норвежца. Таким образом, даже три победы в оставшихся трех партиях не помогут Непомнящему сравнять счет.

Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее россиянин Александр Третьяков стал победителем четвертого этапа Кубка мира по скелетону. Турнир проходит в немецком Винтерберге.