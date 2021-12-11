«Выглядит жутко»: жители Крыма раскритиковали скульптуру царской семьи в Ялте

Жители Ялты поделились в Сети фотографиями памятника семье последнего российского императора Николая II. Скульптура расположилась неподалеку от Ливадийского дворца.

Как удалось выяснить ФАН, памятник был изготовлен на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова, а инициатива установки исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».

При этом местные власти и представители Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции, которая в Сети, к слову, вызвала бурное обсуждение.

«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», — отметила в Сети Елена Рогова.

Pr Scr vk.com / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА

«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», — написала Алена Волкова.

Pr Scr vk.com / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА

«Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», — прокомментировала Елена Матащук.

Пользователи Сети указывают, что члены царской семьи не похожи сами на себя. После обрушившейся критики один из инициаторов установки скульптуры Андрей Крупин сообщил, что 11 декабря состоится переезд памятника на закрытую территорию в целях безопасности.

Напомним, ранее жительница Ялты показала на видео «оригинальные» крымские тротуары. Она считает, что они опасны, особенно для родителей с детскими колясками.