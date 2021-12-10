Манукян о годовщине вызволения Шугалея из ливийского плена: важно ориентироваться на таких людей

Руководитель «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей — пример мужественного, волевого и очень смелого человека, который действует в интересах родной страны, заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Известный социолог и его переводчик Самер Суэйфан 10 декабря 2020 года сумели выбраться из частной тюрьмы «Митига», подконтрольной группировке RADA во главе с Абд аль-Рауфом Каррой. В общей сложности граждане России провели в заключении более 18 месяцев и в полной мере прочувствовали бесчеловечные условия, в которых содержатся узники боевиков.

«Прошел целый год, и лично для меня даже удивительно, как быстро время пролетело. Но я представляю, насколько тому же Максиму было тяжело в «Митиге» на протяжении более чем полутора лет. Да, мы вместе с депутатами Госдумы, вместе с другими лидерами общественного мнения участвовали в акциях возле ливийского посольства, потому что очень хотелось побыстрее вернуть наших ребят на родину. Но мне хотелось бы отметить, что Максим оказался очень отважным, очень серьезным человеком, который заявил о себе. Именно это говорит о том, что такие люди, такие герои очень важны для России. Их не сломали ни террористы, ни те невзгоды, которые возникали на пути», — заявил собеседник ФАН.

Вадим Манукян добавил, что особого внимания заслуживает МИД РФ, благодаря действиям которого освобождение Шугалея и Суэйфана стало возможным.

Фонд защиты национальных ценностей /

«Россия показала, что своих людей не бросает, она вытащила ребят из лап террористов, что говорит о многом. Поэтому, конечно, такие люди, как Максим, могут служить для соотечественников ролевой моделью мужества и стойкости. Очень важно ориентироваться на таких людей, которые являются еще и патриотами, профессионалами своего дела», — уверен эксперт.

Плен не сломил Шугалея, и буквально через несколько месяцев он отправился в Афганистан, откуда бежали американские войска и столицу которого захватили члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Он побывал и в Бамако, и в Кабуле, то есть не побоялся оказаться там, где он нужен, там, где его слово и навыки могут пригодиться. Он провел ряд исследований и продемонстрировал, что это очень важная работа. А еще внимания заслуживают те фильмы, которые были сняты о нем. Это вообще довольно уникальная история: когда человек находится в местах заключения, о нем в этот момент, в режиме реального времени, снимается кино, причем не одна серия. Фактически это новый жанр, абсолютная инновация, потому что благодаря этим фильмам мир узнал о его истории», — сообщил Манукян корреспонденту ФАН.

Автором первой картины выступил режиссер Денис Нейманд, сценаристами стали Владимир Измайлов и Анна Ларина. Премьера первой части трилогии состоялась 1 мая 2020 года.

Кадр из фильма «Шугалей 3» /

«В том же интернете, в том же YouTube фильм начал распространяться просто с немыслимой скоростью, его стали показывать и в России, и в арабском мире. Фильм погрузил в шок некоторых людей, которые в том числе и держали Максима в тюрьме. Они понимали, что с каждым днем окно возможностей для них осуществлять незаконные действия сужается. В итоге им ничего не осталось, кроме как отпустить наших ребят, у них не было просто другого выхода», — добавил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Действительно, правительство в Триполи фактически признало правдивость картины. Общественный резонанс во всем мире привел к тому, что начались съемки второго и третьего фильмов. За их воплощение в жизнь взялись Максим Бриус и Владимир Измайлов.

Примечательно, что даже после пленения Шугалей подавал заявку в Высшую избирательную комиссию (ВИК) Ливии, но не получил аккредитацию наблюдателя на президентские и парламентские выборы в Ливии, запланированные на 24 декабря. Власти страны отказали под надуманным предлогом.

«Узнал, что в Ливии я осужден. Без суда и следствия. На выборы не попаду. Мне очень жаль. Я понимаю, что этот день очень важен. Я был готов поехать, и, если проблема решится, я поеду», — подчеркнул руководитель ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Хотя официально против Шугалея никогда не возбуждалось уголовного дела, более того, в начале декабря причастный к его похищению глава Высшего государственного совета африканской страны Халед аль-Мишри признал безосновательность удержания россиянина в тюрьме.

«В том же Триполи прекрасно понимают, что наш ученый — знаковая фигура, и если он вновь вернется, станет для них абсолютно непредсказуемым. То есть для тех властей, для тех, кто играет основную роль в Ливии, он может быть очень неудобной фигурой. При этом просто так его обратно в тюрьму посадить уже не удастся, потому что будет большой резонанс. За ним будут следить СМИ со всего мира, поэтому они пытаются каким-то образом сгладить обстановку и запрещают ему появляться, пользуясь легальными инструментами. Это говорит о том, что его боятся. Боятся, что он расскажет о вещах, которые неудобны действующему режиму», — заключил Вадим Манукян.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан провели в ливийском плену 573 дня и после возвращения на родину не раз сообщали, что чувствовали поддержку со стороны соотечественников. Именно неравнодушие россиян придавало им сил и позволило продержаться вплоть до освобождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.