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Минпромторг прогнозирует рост онлайн-торговли в России по итогам года на 40%

Экономика
Минпромторг прогнозирует рост онлайн-торговли в России по итогам года на 40%
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 10 декабря. Оборот онлайн-торговли в России по итогам 2021 года превысит прошлогодние показатели на 40%. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр напомнил, что в прошлом году интернет-ретейл вырос примерно на 60%. В целом розничная торговля, по его словам, увеличится на 10%, добавил Мантуров.

Согласно информации Росстата, оборот розничной торговли в РФ по итогам десяти месяцев 2021 года составил 31 663,6 млрд рублей, что на 7,9% выше, чем в прошлом году. Оборот продовольственной розницы вырос на 2,1%, до 14 842,1 млрд рублей, а непродовольственной — на 13,7%, до 16 821,5 млрд.

Сеть магазинов «Вкусвилл» ранее сообщила о намерении перейти в онлайн-ретейл и отказаться от активного расширения в традиционной рознице. Основатель компании Андрей Кривенко рассказал, что вместо традиционных магазинов будут использованы дарксторы — склады с продуктами для сбора онлайн-заказов. По его мнению, у онлайн-торговли больше перспектив.

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Все новости / Экономика / Минпромторг прогнозирует рост онлайн-торговли в России по итогам года на 40%
мантуров минпромторг онлайн-торговля
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