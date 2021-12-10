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Новое нападение террористов: в Кабуле прогремели три взрыва

Весь мир
Новое нападение террористов: в Кабуле прогремели три взрыва
twitter.com  /  @zabit_zbtsbt

Кабул, 10 декабря. В столице Афганистана прогремели три взрыва, унесшие жизнь нескольких человек. Два из них произошли практически одновременно около 15:25 по местному времени (14:55 по Москве) на площади Шахид Мазари. Она располагается в одном из самых оживленных районов Кабула Дашти Барчи, который населен преимущественно шиитами-хазарейцами. В результате подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере двое человек, а еще трое получили ранения.

Вскоре после этого на перекрестке в районе №3, неподалеку от местной мечети, прогремел еще один взрыв. После этого очевидцы услышали на улице стрельбу. Представители правительства из числа членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) сообщают о том, что в результате данного инцидента пострадала одна женщина.

Во всех этих случаях произошла детонация магнитных бомб. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения, однако местные власти обвиняют в организации взрывов членов афганского отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — группировку «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ).

Новое нападение террористов: в Кабуле прогремели три взрыва
Федеральное агентство новостей /

Радикальные исламисты активизировались в Афганистане после захвата власти талибами. Только в декабре они совершили уже несколько аналогичных атак в Кабуле и Джелалабаде. Администрация «Талибана» говорит о том, что держит ситуацию под контролем, и изредка отчитывается о проведенных контртеррористических операциях, однако пока это не приводит к стабилизации внутренней обстановки — атаки «Исламского государства» в стране фиксируются все чаще.

В столице боевики ограничиваются диверсиями, применением самодельных взрывных устройств и магнитных мин, в то время как в удаленных районах нередко совершают прямые налеты на отряды талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан теракт
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