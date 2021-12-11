Политолог Наумов заявил, что российско-американское столкновение из-за Украины невозможно

Никто на Западе в реальности за Украину воевать не будет. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов.

Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон и его союзники ответят «решительными экономическими и другими мерами» в случае российской агрессии в отношении Украины. Об этом он сказал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

«Полагаю, несмотря на свойственное США психологическое давление, к которому они всегда прибегают накануне переговорных процессов, никто на Западе в реальности за Украину воевать не будет. США всегда были мастерами пиара и манипуляций, с помощью которых демократы победили на выборах, а теперь пытаются пролоббировать свою позицию. Однако в реальности в ходе переговоров победил Путин, а Байдена высмеяли даже в США», — отметил политолог.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Сергей Наумов добавил, что Россия не отступила от своей позиции и обозначенные президентом красные линии придется соблюдать. Итог переговоров двух лидеров позитивен для России, диалог есть и будет продолжаться, считает эксперт.

«Но надо понимать: помимо здравомыслящих людей, в Америке есть и те, кто хочет подтолкнуть Украину и Байдена к конфронтации с Россией. Пока здравый смысл побеждает, а что будет дальше — покажет время. Американцы используют Украину для создания на границе с Россией определенного напряжения. В самой Украине разговаривать не с кем. Они решений не принимают, за них их принимают за океаном. Поэтому вопрос, может ли Зеленский спровоцировать российско-американское столкновение, — самое смешное, что я слышал в своей жизни», — признался Наумов.

Политолог отметил, что обещания Джо Байдена украинскому лидеру — не более чем игра на публику. Экономическими санкциями Россию уже пугали, но безуспешно. Россия четко обозначила: на провокации украинской стороны будет дан адекватный ответ. Наумов уверен, что информационная атака американцев о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину, проиграна.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

«Они же специально пугают санкциями, потому что боятся российского ответа на украинские военные провокации. А военные конфликты на границе с Россией американцам поддерживать жизненно важно. Это и поставки оружия, и определенный рычаг для лоббирования своих вопросов в переговорном процессе с нами, а Украина в этой ситуации стала для США разменной монетой. Зеленскому не стоит забывать: американцы далеко, а мы близко. Как американцы поступают со своими союзниками — они показали в Афганистане», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили разблокирование «нормандского формата», вопросы энергобезопасности и проводимых Киевом реформ.