Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост

Вашингтон, 10 декабря. Ключевые индексы США продолжают расти на нью-йоркской фондовой бирже. Инвесторы пребывают в ожидании статистики по инфляции в США, которая может отразиться на монетарной политике Федеральной системы, сообщает «Прайм».

Сегодня днем фьючерс на промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,33%, до 35 871 пунктов. Индекс компаний NASDAQ увеличился на 0,48%, до 16 225,75 пункта, индекс S&P 500 — на 0,46%, до 4 688,25 пункта.

Инвесторы ждут данные об инфляции в США. По их прогнозам, показатель вырастет с 6,2% до 6,8% за год по итогам ноября. По оценкам специалистов, рост потребительских цен может стать самым высоким за 39 лет.

В ФРС называют инфляцию временным явлением и пока не предпринимают шаги, чтобы замедлить рост цен. Ближайшее заседание резервной системы пройдет 14-15 декабря.

По данным биржи ICE, наиболее заметное подорожание демонстрируют январские фьючерсы на газ. Стоимость тысячи кубометров газа повторно поднялась выше 1100 долларов. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом опасений внутри стран Евросоюза. Правительства и местные промышленники считают, что топлива может не хватить на холодную зиму.