Кортеж Зеленского пополнился автобусом для охраны с тараном-«кенгурятником»

Киев, 10 декабря. Президентский Кортеж украинского лидера Владимира Зеленского получил необычное пополнение. Автопарк главы государства расширился автобусом для охраны для со специальным тараном для толпы под названием «кенгурятник».

Сообщение о техническом апгрейде появилось на сайте новостного издания «Страна.ua». Как отметили журналисты, микроавтобус для сотрудников охраны оснащен специальным внешним каркасом, задача которого — оттеснять толпу без ущерба для техники и защищать автомобиль от урона при столкновении. Название «кенгурятник» устройство получило из-за своей популярности в Австралии, где местные жители нередко стакиваются на дорогах с дикими животными.

«Появился автобус охраны с элементом для тарана людей. Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах», — говорится в публикации «Страна.ua».

Кортежи глав государств нередко привлекают внимание СМИ. Этим летом широкий резонанс вызвал отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat, который использует в своем кортеже президент России Владимир Путин. В преддверии встречи российского лидера с американским коллегой Джо Байденом в Женеве представители прессы сравнили новинку с Cadillac президента США и нашли шесть важных отличий.