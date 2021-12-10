Семак назвал преждевременными разговоры о победе «Зенита» в РПЛ

Санкт-Петербург, 10 декабря. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал воздержаться от разговоров о победе сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу.

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал интервью клубной пресс-службе, в котором поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ с московским «Динамо». Тренер сине-бело-голубых заявил, что говорить о победе его подопечных в РПЛ сейчас преждевременно.

«Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчеркивает дополнительный интерес к матчу — но не более того», — подчеркнул Семак.

После 17 туров «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо», в активе которого 35 баллов, располагается на второй строчке. Очный матч команд из Санкт-Петербурга и Москвы пройдет 11 декабря. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.