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Депутат Вегнер отправит Нуланд контурные карты после слов о Екатеринбурге и Свердловске

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 18:44
Политика
Депутат Вегнер отправит Нуланд контурные карты после слов о Екатеринбурге и Свердловске
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Екатеринбург, 10 декабря. Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге вызвало недоумение у местного депутата Вячеслава Вегнера. Он посоветовал дипломату сделать что-то с американской школой.

Нуланд, выступая на заседании сенатского комитета по международным делам, указала на желание Украины быть похожей больше на Париж или Берлин, чем на Екатеринбург и Свердловск.

В беседе с журналистами РИА Новости депутат Вегнер отметил свою готовность прислать дипломату программы по географии и контурные карты.

«Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт. Пусть учится, а мы пригласим ее к нам в Екатеринбург, покажем Город трудовой доблести», — говорится в комментарии свердловского депутата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Нуланд. По мнению дипломата, замгоссекретаря США считает, что Екатеринбург и Свердловск являются параллельно существующими городами.

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екатеринбург свердловск нуланд вегнер
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