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Жители ЦАР организовали в столице массовый митинг против неоколониальной политики Франции

Весь мир
Жители ЦАР организовали в столице массовый митинг против неоколониальной политики Франции
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 декабря. Жители трех районов столицы ЦАР устроили массовый митинг у здания посольства Франции. Населению страны не нравится неоколониальная политика Парижа и его попытки вернуть контроль над регионом, сообщает новостной ресурс Nos Medias.

«Народ полон решимости на всех уровнях разорвать отношения с Пятой республикой. Мирным маршем несколько десятков молодых людей из разных районов Банги, Бимбо и Бегуа четко продемонстрировали свою позицию», — отмечают сотрудники издания.

По словам журналистов, центральноафриканцев раздражают попытки Парижа вернуть влияние в регионе через создание напряженности в экономическом и политическом поле, поддержку различных группировок боевиков и планы по вторжению в ЦАР.

«На демонстрацию пришли молодые люди с плакатами, на которых было написано "Франция — уходи", "Республика очищается", "Елисейский дворец в затруднении". Лозунги иллюстрируют недовольство населения многими десятилетиями неоколониального гнета со стороны бывшей метрополии. Париж взволнован приходом российских инструкторов, которые оказывают реальную помощь народу в избавлении от кризиса нестабильности, организованного Елисейским дворцом», — пишут авторы новостного ресурса.

Центральноафриканская Республика стала первым государством Черного континента, которое выступило против Франции, показав тем самым пример для других держав — Гвинеи, Мали и даже Эфиопии, которая выигрывает воюет с поддерживаемыми коллективным Западом сепаратистами региона Тыграй.

Жители ЦАР организовали в столице массовый митинг против неоколониальной политики Франции
pexels.com / Dimitry Anikin

«Кризис в ЦАР подпитывает Париж. Я потерял родителей во время столкновений с боевиками, мы думали, что операция "Сангарис" принесет мир, но этого не произошло. Скорее наоборот, оккупационные силы пришли грабить наши дома и насиловать наших сестер.

Россия пришла нам на помощь в очень трудное время. Если бы не русские, то в страну вторглись бы наемники из Чада и Судана. Мы будем устраивать митинги до тех пор, пока Франция не уйдет», — заявил один из участников демонстрации Стефан Якуба.

Ранее автор новостной колонки Centrafrique News Джонни Янник Налимо сообщал, что Париж пытается дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике с помощью дипломатической изоляции и приостановки субсидий.

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Все новости / Весь мир / Жители ЦАР организовали в столице массовый митинг против неоколониальной политики Франции
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